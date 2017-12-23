Жуков пообещал выплатить МОК 15 млн долларов штрафа

Россия выплатит в срок 15 млн долларов, которые пойдут на создание Независимой организации допинг-тестирования (ITA). Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, передает ТАСС.

МОК обязал Россию выплатить эту сумму в качестве одной из санкций за манипуляции с допингом.

Самого Жукова, как и остальных российских чиновников МОК отстранил от олимпийского движения. Членство ОКР было также приостановлено.

На Играх в южнокорейском Пхёнчхане российские спортсмены будут выступать под олимпийским флагом.