23 декабря 2017, 20:44
Жуков пообещал выплатить МОК 15 млн долларов штрафа
Россия выплатит в срок 15 млн долларов, которые пойдут на создание Независимой организации допинг-тестирования (ITA). Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, передает ТАСС.
МОК обязал Россию выплатить эту сумму в качестве одной из санкций за манипуляции с допингом.
Самого Жукова, как и остальных российских чиновников МОК отстранил от олимпийского движения. Членство ОКР было также приостановлено.
На Играх в южнокорейском Пхёнчхане российские спортсмены будут выступать под олимпийским флагом.
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