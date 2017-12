В зоопарке Лондона произошел крупный пожар

Пожарные Лондона взяли под контроль распространение огня в местном зоопарке, сообщается в твиттере пожарной службы.

В твиттере зоопарка говорится о том, что учреждение будет закрыто с сегодняшнего дня и до специального уведомления.

Как собщает Sky News, возгорание произошло неподалеку от старого бассейна для пингвинов.

Более 70 пожарных работают на месте.

Огонь охватил кафе и сувенирный магазин. О том, есть ли пострадавшие среди людей и животных, не сообщается.

The fire at @zsllondonzoo appears to be under control as crews from @LondonFire continue to work hard at the scene. pic.twitter.com/i9XpttYiZa