Зюганов предложил ограничить работу президента двумя сроками в жизни

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на съезде своей партии заявил о необходимости изменений в Конституции России, касающихся президента страны.

«Необходимо упростить процедуру импичмента, и прописать в основном законе, что никто не имеет права вступать в должность президента более двух раз за свою жизнь», — цитирует политика «Интерфакс».

Сейчас в Конституции сказано: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд». В редакции 1993 года срок президентских полномочий составлял четыре года, в декабре 2008 года он был увеличен до шести лет.

Нынешний президент Владимир Путин уже трижды избирался на этот пост. В четвертый раз он намерен избраться на выборах 2018 года.

По словам Зюганова, «у нас сегодня президент, кто бы ни был (даже если наш, надо будет ограничить его власть), всех назначает, за всех все решает, в ручном управлении всем занимается , всех награждает, всех снимает — и ни за что не отвечает; а если плохо, то это виновато правительство, а чье правительство?».