Самый большой в мире самолет-амфибия совершил пробный полет

Крупнейший в мире гидросамолет AG600 провел первый тестовый полет. Об этом сообщает «Синьхуа».

Он вылетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 9:39 по местному времени и пробыл в воздухе около часа.

Максимальная продолжительность полета гидросамолета составляет 12 часов, а скорость – 500 километров в час. При этом самолет-амфибия способен набрать до 12 тонн воды за 20 секунд и будет использоваться для тушения пожаров и проведения спасательных операций.