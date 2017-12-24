Яшин решил заменить «День свободных выборов» на собрание граждан

Председатель муниципального совета Красносельского района Илья Яшин заявил, что вместо праздника «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере в Москве днем 24 декабря пройдет собрание граждан. Об этом он объявил в твиттере.

«Праздник полиция сорвала, потому я подписал распоряжение о проведении собрания граждан. Это мое законное право как главы муниципалитета», – написал Яшин.

Депутат обратился к гражданам с призывом не брать никакой символики или плакатов, «чтобы не дать поводов к задержаниям». «Приходите с цветами – гвоздики, розы, подсолнухи. Любые цветы», – отметил он.