Акция «День свободных выборов» прошла в Москве без задержаний

В Лермонтовском сквере в Москве прошла акция «День свободных выборов», организованная муниципальными депутатами Красносельского района. Об этом сообщает «Интерфакс».

Несмотря на то, что акция была несогласованной, никто из ее участников задержан не был. По оценкам полиции, в мероприятии приняли участие около 300 человек.

Незадолго перед стартом акции ее организатор Илья Яшин сообщил, что к его дому прибыла полиция, и полицейские остановили его на улице по пути на мероприятие. Позднее Яшин, однако, добрался до Лермонтовского сквера.

Около 16:00 люди начали расходиться из сквера.