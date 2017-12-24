Интерпол разъяснил ситуацию с задержанием Яценюка в аэропорту Женевы

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка не задерживали в аэропорту Женевы, а проверили его документы. Об этом сообщил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает «112 Украина».

«Произошла стандартная процедура паспортного контроля, которая действительно продолжалась короткое время, и после ее завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересечь границу Швейцарии», - отметил Неволя.

По его словам, эти действия не связаны с информацией о Яценюке в базах данных Интерпола.

О задержании Яценюка накануне вечером сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо. По ее словам, это произошло на паспортном контроле якобы по запросу России. По мнению Лаппо, аналогичная история может произойти, когда Яценюк будет возвращаться из Женевы.