Атмосферное давление в Москве опустилось до рекордно низких значений

В Москве за последние сутки уровень давления упал более чем на 20 мм рт. ст. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в Гидрометцентре, это произошло под влиянием атмосферного фронта. В 12:00 мск 24 декабря давление опустилось до 722 мм, что близко к рекорду низкого давления для 24 декабря, зафиксированному в 1995 году. Тогда его значение составляло чуть менее 720 мм рт. ст.

25 декабря давление в Москве повысится до 736 мм рт. ст. В последние дни этого года оно может превысить отметку в 750 мм рт. ст.