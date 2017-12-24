Мемория. Александр Фадеев

24 декабря 1901 года родился писатель Александр Фадеев

Личное дело

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) родился в селе Кимры на Волге (ныне город в Тверской области) в семье фельдшеров. Отец — Александр Иванович Фадеев и мать — Антонина Владимировна Кунц по образу жизни были профессиональными революционерами. Саша был одарённым ребёнком – в возрасте четырёх лет, наблюдая со стороны, как учили сестру Таню, выучил азбуку и самостоятельно овладел грамотой. С того же возраста начал читать книжки. Удивлял взрослых богатой фантазией, сочиняя разные истории и сказки. Его любимыми писателями с детства были Джек Лондон, Майн Рид и Фенимор Купер.

В 1908 году семья переехала в Южно-Уссурийский край (ныне Приморский), в итоге осела в селе Чугуевка, где прошли отроческие и юные годы Фадеева. В 1912 году родители отправили его во Владивосток - к тетке, которая была начальницей мужской прогимназии. Так Фадеев стал учеником Владивостокского коммерческого училища. где проучился четыре года, но обучения не закончил, решив посвятить себя революционной деятельности.

Один из руководителей Дальневосточной организации большевиков Моисей Губельман вспоминал, как 1 мая 1917 года после окончания первомайской демонстрации в штаб объединённой социал-демократической партии во Владивостоке пришла группа молодых людей, впереди которых шел юноша в форме ученика коммерческого училища: «Он был среднего роста, весь подтянутый, стройный, с открытой шеей, большой головой; его вихрастые волосы были непослушны, он старался пригладить их руками, но они не поддавались и разбрасывались в разные стороны. Это был Саша Фадеев». Молодой человек с ходу стал упрекать социал-демократов в том, что они не обращают достаточного внимания на молодёжь, которая ещё не организована и ей надо помочь разобраться в происходящих событиях. В дальнейшем, по воспоминаниям современников, Губельман пользовался у Фадеева непререкаемым авторитетом. За долгие годы их взгляды не разошлись ни разу и ни по одному вопросу.

В 1918 году 17-летний Фадеев вступил в РКП(б) и стал партийным агитатором. Весной 1919 года вступил в Особый Коммунистический отряд красных партизан. Был рядовым бойцом Сучанского партизанского отряда. «Фадеев носил с собой в полевой сумке несколько толстых тетрадок, в которых делал обстоятельные записи… Они служили нам не раз хорошую службу. Так уж повелось, что, когда нужно было получить обстоятельные сведения о каком-нибудь селении и его людях, Лазо и я вызывали из отряда Сашу Фадеева и просили его прочитать соответствующие записи из его тетрадок. Помнится, это был очень ценный материал», - вспоминал Губельман.

К ноябрю 1919 Фадеев уже занял должность адъютанта при командире Особого коммунистического отряда Иосифе Певзнере.

Какое-то время считался инструктором политотдела дивизии, но фактически находился не при политотделе, а при её комиссаре - даже жил у него в салон-вагоне, где спал на полу в столовой. Принимал участие в боевых действиях, был ранен. К своим 20 годам успел побывать комиссаром 13-го Амурского полка и комиссаром 8-й Амурской стрелковой бригады.

12 февраля 1921 года Фадеев был избран делегатом с правом решающего голоса на X Всероссийский съезд РКП, который состоялся 10 марта в Москве. «…Я был так близко от Ленина, что не удержался и украдкой потрогал рукой его за пиджак», - вспоминал потом Фадеев.

В числе других делегатов съезда был направлен на подавление Кронштадтского восстания, при этом получил второе ранение – в ногу.

После лечения и демобилизации вернулся в Москву, в 1921—1922 годах учился по партийной путевке в Московской горной академии. Одновременно был нештатным инструктором замоскворецкого райкома РКП(б), которым руководила Розалия Землячка. Фадеев станет её преданным другом и «любимым учеником».

В 1922 году был награжден орденом Красного Знамени.

В марте 1924 года Фадеева окончательно переводят на партийную работу и отправляют на Северный Кавказ, где он становится инструктором Кубано-Черноморского обкома РКП(б), а потом и секретарём райкома в Краснодаре.

Но к этому времени Фадеев уже всерьез увлекся литературной деятельностью. Своё первое серьёзное произведение — повесть «Разлив» он написал в 1922—1923 годах. Опубликованая в альманахе «Молодогвардеец» повесть была сразу же куплена издательством «Молодая гвардия» для издания отдельной книгой.

В 1925 году, работая над романом «Разгром», Фадеев решил стать профессиональным писателем. Вышедший в 1926 году роман стал «бестселлером» и принёс молодому писателю славу и признание. В том же году он становится одним из организаторов и ведущих функционеров Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП).

К 1930 году все остальные литературные группировки в стране были практически разгромлены, и РАПП задавала тон в писательской среде. Например, резолюция от 4 мая 1931 года призывала всех пролетарских писа­телей «заняться художественным показом героев пяти­летки» и доложить об исполнении этого при­зыва-распоряжения в течение двух недель.

РАПП была расформирована постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года, вводившим единую организацию - Союз писателей СССР. Фадеев и в новом СП занимал высокие посты, а с 1938 по 1944 и с 1946 по 1954 годы занимал должность руководителя Союза писателей СССР.

В 1939 году стал членом ЦК ВКП(б).

В годы Великой Отечественной войны Фадеев был военным корреспондентом газеты «Правда» и Советского информбюро. В январе 1942 года побывал на Калининском фронте, собирая материалы для репортажа на самом опасном участке. По итогам поездки опубликовал в газете «Правда» статью «Изверги-разрушители и люди-созидатели», где описал свои впечатления от увиденного на войне.

В 1942—1944 годах Фадеев работал главным редактором «Литературной газеты», был организатором журнала «Октябрь» и входил в его редколлегию.

В 1946 году вышел самый знаменитый роман Фадеева «Молодая гвардия». Идея написания романа возникла после прочтения заметки в газете, в которой описывались подвиги молодых подпольщиков в Краснодоне. Фадеева поразила история погибших ребят–молодогвардейцев, которых доставали из шахты (их туда еще живыми бросили нацисты). Осенью 1943 года писатель приехал в Краснодон. Собранный там материал и лег в основу романа

За этот роман он был награжден Сталинской премией первой степени – несмотря на резкую критику за недостаточно ярко отраженную «руководящую и направляющую» роль Коммунистической партии. Критические замечания были высказаны в газете «Правда», органе ЦК ВКП(б) – то есть фактически от самого Сталина – за то, что на фоне самодеятельности комсомола не была показана деятельность направляющих молодежь большевиков.

Фадеев принял критику как руководство к действию, и в 1951 году свет вышла вторая редакция романа «Молодая гвардия». В ней автор, серьёзно переработав книгу, уделил намного больше внимания руководству подпольной организацией со стороны ВКП(б). Сам он горько шутил в то время, когда говорил своим друзьям: «переделываю "Молодую гвардию" на старую…».

Занимая руководящие посты в писательских организациях, Фадеев был вынужден проводить в жизнь «линию партии» - бороться с «безродным космополитизмом» и «балластом» в писательских рядах. К тому же его желание, «органическая потребность» писать, входили в противоречие с огромной административной и общественной нагрузкой, которая не давала времени браться за перо, но от которой нельзя было отказаться.

Фадеев начал пить. Выходил из запоев, помногу месяцев лежа в кремлевской больнице, а потом лечил депрессию.

Хрущевской оттепели Фадеев не принял. После того, как в 1956 году с трибуны XX съезда КПСС его деятельность как лидера советских литераторов была подвергнута жёсткой критике Михаилом Шолоховым, он был избран не членом, а только кандидатом в члены ЦК КПСС. Его прямо называли одним из виновников репрессий в среде советских писателей. На конференции Союза писателей, состоявшейся после ХХ съезда партии, Фадеева назвали тенью Сталина. Тогда же прозвучала цифра — 600 писателей, подвергшихся репрессиям.

В результате внутренний конфликт Фадеева обострился до предела. Он признавался своему старому другу Юрию Либединскому: «Совесть мучает. Трудно жить, Юра, с окровавленными руками».

13 мая 1956 года Александр Фадеев застрелился на своей даче в Переделкино - через два с половиной месяца после ХХ съезда. В некрологе официальной причиной самоубийства был указан алкоголизм. В действительности за две недели до самоубийства писатель бросил пить, стал готовиться к нему, писал письма разным людям. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

В течение почти двух десятилетий «Писательский министр», «Верховный управляющий литературой», как называли Фадеева, фактически руководил литературой в СССР.

Его роман «Молодая гвардия» до конца 1980-х годов воспринимался как идеологически одобренная партией история организации, входил в учебную программу СССР и был знаком любому школьнику 1950—80 годов. Общий тираж романа приблизился к отметке в 25 млн книг.

О чем надо знать

Возглавляя Союз писателей СССР, Александр Фадеев проводил в жизнь решения партии по отношению к своим коллегам: Михаилу Зощенко, Анне Ахматовой, Андрею Платонову.

Однако следует знать, что в 1948 году именно Фадеев хлопотал о том, чтобы выделить значительную сумму из фондов Союза писателей СССР для оставшегося без средств к существованию Зощенко.

Противоречивость фигуры Фадеева подчеркивают многие из оставивших о нем свои воспоминания. В мемуарах и свидетельствах современники рассказывают о фадеевской доброте, внимании и заботе о тех коллегах, кто оказался в сложных обстоятельствах.

В 1939-м Фадеев накладывает запрет на публикацию стихов Ахматовой в «Московском альманахе», но одновременно как член ЦК хлопочет перед Вышинским о жилье и персональной пенсии для Анны Андреевны.

В июне 1946-го Фадеев обрушит на Ахматову обвинение в «барском, чуть не крепостническом отношении к народу», а в марте 1956-го пытается помочь освобождению ее сына Льва Гумилева. По свидетельству Лидии Чуковской, после самоубийства Фадеева Ахматова сказала: «Я Фадеева не имею права судить».

Известно также, что Фадеев проявлял искреннее участие в судьбе многих нелюбимых властями литераторов: Б. Л. Пастернака, Н. А. Заболоцкого, Л. Н. Гумилёва, несколько раз передавал деньги на лечение А. П. Платонова его жене.

Прямая речь

Из анкеты делегата IV Дальневосточной конференции большевиков Фадеева А.А :«К какому виду партийной деятельности имеет склонность: К работе агитационной и редакционно-издательской, но моё желание всегда непосредственно находиться с массой, в которой я готов вести какую угодно работу, так как хорошо знаю массу и умею иметь с ней дело».

Максим Горький в письме Сталину о Фадееве (1932 год): «Он, остановясь в своём развитии, видимо, переживает это, как драму, что, впрочем, не мешает его стремлению играть роль литературного вождя, хотя для него и литературы было бы лучше, чтобы он учился».



Предсмертное письмо Фадеева в ЦК КПСС: «Не вижу возможности дальше жить. Так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40—50 лет… Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев и — по возрасту своему — скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить… Жизнь моя как писателя теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни. Прошу похоронить меня рядом с матерью моей».

Литературовед Наталья Иванова об Александре Фадееве: «Как будто какой-то рок не давал воплотить до конца его замыслы — несмотря на бешеную энергию профессионала за письменным столом. Замыслы менялись в самом процессе работы, перетекали и переливались, мешали друг другу; и представляется, что так называемая общественная деятельность не только отрывала, но и он — сам — в нее уходил, “отрывался” из-за какого-то органического литературного порока. Не хватало “чувства свободы и раскрепощенности в работе” — и он не осознавал до конца, что сам же себя их и лишил, как лишал свободы и раскрепощенности подчиненную ему литературу. Управляя ею, он и сам собою-писателем управлял, что в принципе для творчества гибельно. Был генсеком над литературой, но и надсмотрщиком над собой».

7 фактов об Александре Фадееве

Партийный псевдоним Фадеева – «Булыга».

Сохранилась партийная характеристика Фадеева — короткая, в два слова: «Хороший, великолепен».

Фадеев прекрасно пел, знал множество песен, в застолье любил организовать хор

На замысел романа Фадеева «Последний из удэге» - о варварски истребленном дальневосточном народе удэге - повлияла его детская увлеченность Фенимором Купером. Это был «любимый роман» писателя, над которым он работал более тридцати лет, но так и не завершил.

Последний свой роман «Черная металлургия» писатель планировал создать как фундаментальное произведение на 50-60 авторских листов. В итоге к посмертной публикации в «Огоньке» удалось из черновиков собрать лишь 8 глав на 3 печатных листа.

Первой женой Фадеева была Валерия Герасимова - двоюродная сестра Сергея Герасимова, который спустя четверть века экранизировал «Молодую гвардию». В 1936 году Фадеев женился второй раз - на актрисе МХАТа народной артистке СССР Ангелине Степановой. У пары было двое детей - Александр и Михаил. В 1943 году Маргарита Алигер родила от Фадеева дочь Марию. Мария Александровна Фадеева-Макарова-Энценсбергер покончила с собой в 1991 году.

Незадолго до встречи с Фадеевым Ангелина Степанова родила сына, но имя отца ребенка тщательно скрывала всю жизнь. Фадеев усыновил мальчика. Александр Фадеев-младший стал первым мужем Людмилы Гурченко.

Материалы об Александре Фадееве:

Александр Александрович Фадеев — биография

Александр Фадеев. Карьера, которой могло не быть

Ангелы и демоны Александра Фадеева

Личное дело Александра Фадеева. Наталья Иванова, «Знамя», октябрь 1998

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