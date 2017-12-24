24 декабря 2017, 19:19
Песков озвучил сроки послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию до выборов главы государства 2018 года. Его слова приводит РИА Новости.
«Будет до выборов», — ответил он на соответствующий вопрос.
Отметим, что в прошлом году послание президента Федеральному собранию состоялось 1 декабря.
Ранее СМИ сообщали, что Путин может перенести свое послание палатам парламента на январь.
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