Песков озвучил сроки послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию до выборов главы государства 2018 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Будет до выборов», — ответил он на соответствующий вопрос.

Отметим, что в прошлом году послание президента Федеральному собранию состоялось 1 декабря.

Ранее СМИ сообщали, что Путин может перенести свое послание палатам парламента на январь.