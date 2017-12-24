Володин обвинил США в несогласованных военных операциях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценил военные операции США и их партнеров по коалиции в Сирии, Ираке и Ливии как пример несогласованных односторонних действий. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Володина, вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо, поскольку такой подход, который не учитывает интересы безопасности стран и подрывает их государственные институты, ведет к росту террористической угрозы.

«Примером односторонних действий, не согласованных с законными правительствами стран и СБ ООН, являются военные операции США и их партнеров по коалиции в Ливии, Сирии, Ираке», — отметил депутат.

Володин добавил, что в итоге «мы видим хроническую нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке».