Навального выдвинули в президенты

В Серебряном бору Москвы на пляже прошло собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Алексея Навального. Об этом сообщает Meduza

Мероприятие началось с опозданием. На него пришли около тысячи человек, включая журналистов.

Всего за выдвижение Навального проголосовали 746 человек. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Согласно закону, за кандидата-самовыдвиженца должна проголосовать группа избирателей численностью не менее 500 человек.