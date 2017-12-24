Навальный приехал в ЦИК регистрироваться на выборах

Политик Алексей Навальный приехал в Центризбирком, чтобы подать документы для регистрации на выборах президента. Об этом сообщает Дождь.

«Невозможно не зарегистрировать нас на выборах. Выборы без нас — это не выборы», — отметил он перед тем, как войти в ЦИК.

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, штаб Навального испытывал проблемы с печатью документов, так как выдвижение проходило в шатре, и принтеры замерзли из-за слишком низкой температуры.

Отметим, выдвижение Навального прошло сегодня в Москве. Также инициативные группы собирались в Петербурге и еще 18 городах.