Саакашвили призвал Порошенко задуматься о перспективах

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко «всерьез задуматься о своих ближайших перспективах». Об этом он написал в своем Facebook.

«Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а по его мнению это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах», — отметил Саакашвили.

Политик уверен, что «сегодняшний день неоспоримо доказал: страна уже активно задумалась о своих перспективах без этого президента».