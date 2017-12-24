24 декабря 2017, 12:41
Полонского выдвинули кандидатом в президенты
Глава предвыборного штаба Максим Шингаркин объявил о том, что инициативная группа выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты России. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициативная группа собралась 24 декабря в Крылатском, количество собравшихся составило 520 человек.
Полонский презентовал для сторонников открытую компьютерную платформу дополненной реальности. Она должна стать основой муниципального, а в будущем и государственного управления.
По словам Шингаркина, «люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали кандидата "за всех"».
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