Полонского выдвинули кандидатом в президенты

Глава предвыборного штаба Максим Шингаркин объявил о том, что инициативная группа выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты России. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициативная группа собралась 24 декабря в Крылатском, количество собравшихся составило 520 человек.

Полонский презентовал для сторонников открытую компьютерную платформу дополненной реальности. Она должна стать основой муниципального, а в будущем и государственного управления.

По словам Шингаркина, «люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали кандидата "за всех"».