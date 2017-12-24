От задержанного по делу о коррупции саудовского принца потребовали 6 млрд долларов

Власти Саудовской Аравии потребовали от задержанного по делу о коррупции принца аль-Валида бин Талала 6 млрд долларов за освобождение. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

В настоящее время Аль-Валид бин Талал отказывается заплатить эти деньги, так как считает, что это будет выглядеть признанием вины. Однако принц готов передать государству значительную долю в своей компании Kingdom Holding Co., если его оставят ее главой.

Отметим, что Аль-Валид бин Талал владеет также долями в Twitter, Citigroup и сети отелей Four Seasons.