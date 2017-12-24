24 декабря 2017, 16:27
Путин встретится с руководством палат парламента 25 декабря
Президент Владимир Путин встретится с руководством Совета Федерации и Госдумы, а также профильных комитетов нижней и верхней палат 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«На встрече будут подведены итоги деятельности парламента страны, планируется обсудить актуальные вопросы законопроектной деятельности и приоритетные задачи на будущий год», — отметили в Кремле.
Отметим, как ранее заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, Путин на съезде партии «Единая Россия» призвал ее «не бронзоветь».
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