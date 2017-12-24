Путин встретится с руководством палат парламента 25 декабря

Президент Владимир Путин встретится с руководством Совета Федерации и Госдумы, а также профильных комитетов нижней и верхней палат 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«На встрече будут подведены итоги деятельности парламента страны, планируется обсудить актуальные вопросы законопроектной деятельности и приоритетные задачи на будущий год», — отметили в Кремле.

Отметим, как ранее заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, Путин на съезде партии «Единая Россия» призвал ее «не бронзоветь».