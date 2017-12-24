24 декабря 2017, 09:18
Суд частично снял запрет Трампа на въезд беженцев из других стран
Суд США частично отменил запрет, введенный президентом страны Дональдом Трампом, который распространяется на въезд в страну для беженцев из стран, чье население преимущественно составляют мусульмане. Об этом сообщает Reuters.
Такое решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла.
В качестве исключения выступают беженцы, у которых не найдется достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.
Ранее власти США отказались присоединиться к договору ООН о миграции.
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