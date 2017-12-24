Суд частично снял запрет Трампа на въезд беженцев из других стран

Суд США частично отменил запрет, введенный президентом страны Дональдом Трампом, который распространяется на въезд в страну для беженцев из стран, чье население преимущественно составляют мусульмане. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла.

В качестве исключения выступают беженцы, у которых не найдется достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.

Ранее власти США отказались присоединиться к договору ООН о миграции.