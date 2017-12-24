Лавров призвал ЕС не идти на поводу стран-русофобов

Глава МИД Сергей Лавров заявил в интервью кипрской газете «Симерини», что он призывает ЕС перестать идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-есовских отношений», — отметил он.

По словам Лаврова, «в Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" — перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач».