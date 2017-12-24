Глава «Женского диалога» подала документы на выдвижение кандидатом в президенты

Председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова подала в Центризбирком документы для участия в президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, 20 декабря, съезд «Женского диалога» выдвинул Семерикову кандидатом на выборах.

Теперь ей, как кандидату от непарламентской партии, нужно собрать подписи не менее 100 тысяч избирателей в свою поддержку.

Ранее сегодня инициативные группы выдвинули кандидатами в президенты Алексея Навального и Сергея Полонского.