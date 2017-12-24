Кадыров рассказал о готовящих атаки на Чечню «шайтанах»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о «нескольких шайтанах», которых могли отправить в республику для совершения терактов. Такое заявление Кадырова прозвучало в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ, передает РИА Новости.

«Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: "Мы придем в Россию, мы вам покажем, мы взорвем, мы уничтожим". Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии», — отметил Кадыров.

По словам главы Чечни, в регионе «ждут» этих террористов и «сразу заберут их или уничтожат, как только они перейдут границу».

«Мы полностью все каналы, все ходы, выходы контролируем. Потому что, если они дойдут, то они действительно совершат преступление, террористический акт. Поэтому мы заранее должны знать, где и чем они занимаются», — заключил Кадыров.