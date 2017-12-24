Володин отреагировал на закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закрытие аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook опасным прецедентом, который может повлечь ответные меры. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое мнение Володин высказал на встрече с иранским коллегой Али Лариджани. По его словам, аккаунты Кадырова были закрыты после внесения его в санкционный список, хотя глава Чечни при этом не нарушал правил ведения аккаунтов.

«Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить», — отметил Володин.

Он также напомнил о ситуации с телеканалом Russia Today и агентством Sputnik.

«Вот такая политика, политика затыкания ртов», — подчеркнул Володин.