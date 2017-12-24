КНДР отвергла санкции ООН как акт войны

КНДР отвергла новую резолюцию Совбеза ООН об ужесточении санкций из=за ракетной и ядерной программ. Об этом сообщает ЦТАК со ссылкой на заявление МИДа страны.

«Мы категорически отвергаем резолюцию о санкциях и рассматриваем ее как акт агрессии, который нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в регионе»,— отмечается в сообщении.

Отметим, что санкции расширили 22 декабря в ответ на ракетные испытания КНДР. Отныне объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР уменьшатся по сравнению с нынешними показателями на 85%, а все северокорейские рабочие должны будут за 24 месяца вернуться из-за границы на родину.