Матвиенко назвала условие отмены санкций против СМИ-иноагентов

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заверила, что отмена введенных властями мер в отношении СМИ — иностранных агентов возможна. По ее словам, такой вариант развития событий допустим при аналогичных шагах со стороны США, первыми применивших ограничительные меры к российским средствам массовой информации.

«В случае, если США отменят дискриминационные меры в отношении наших RT и Sputnik, мы незамедлительно сделаем то же самое», — цитирует спикера Совета Федерации РИА Новости. Матвиенко напомнила, что именно Вашингтон, а не Москва, был инициатором введения ограничений.

«Вводимые ограничения для деятельности СМИ-иноагентов будут пока применяться только в отношении средств массовой информации США», — пояснила сенатор, уточнив, что мотивацией властей РФ в данном случае является зеркальный ответ тем странам, в которых на официальном уровне нарушаются права российских СМИ.

Напомним, ранее в Совете Федерации допустили возможность дальнейшего расширения реестра СМИ-иноагентов.