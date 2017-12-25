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25 декабря 2017, 13:10
Валентина Матвиенко закон об «иностранных агентах» СМИ Совет Федерации

Матвиенко назвала условие отмены санкций против СМИ-иноагентов

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Flickr/sf_press

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заверила, что отмена введенных властями мер в отношении СМИ — иностранных агентов возможна. По ее словам, такой вариант развития событий допустим при аналогичных шагах со стороны США, первыми применивших ограничительные меры к российским средствам массовой информации.

«В случае, если США отменят дискриминационные меры в отношении наших RT и Sputnik, мы незамедлительно сделаем то же самое», — цитирует спикера Совета Федерации РИА Новости. Матвиенко напомнила, что именно Вашингтон, а не Москва, был инициатором введения ограничений.

«Вводимые ограничения для деятельности СМИ-иноагентов будут пока применяться только в отношении средств массовой информации США», — пояснила сенатор, уточнив, что мотивацией властей РФ в данном случае является зеркальный ответ тем странам, в которых на официальном уровне нарушаются права российских СМИ.

Напомним, ранее в Совете Федерации допустили возможность дальнейшего расширения реестра СМИ-иноагентов.

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