ГД подсчитала затронутых налоговой амнистией предпринимателей

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил ТАСС, что налоговая амнистия затронет один миллион 34 тысяч предпринимателей, всего будет списано 150 млрд рублей налогов.

Речь идет о бизнесменах, которые были зарегистрированы, но реально не работали.

«Мы посчитали все, эта сумма превышает 150 млрд рублей. Президент предложил это не потому, что нельзя взыскать, а потому, что несправедливо взыскивать. Сегодня это обращение к справедливости налогообложения. Это не только списание долгов, это посыл, который закладывается в настройку налоговой системы, решение по которой надо принимать в 2018 году», — сказал Макаров.

Он добавил, что СМИ некорректно написали, что будут списаны безнадежные долги. По словам Макарова, их часть является минимальной, чуть менее трети.

21 декабря Госдума одобрила законопроект о списании физическим лицам и индивидуальным предпринимателям налоговой задолженности по транспортному, земельному налогу и налогу на доходы физических лиц, образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также долги по начисленным по ним пеням.