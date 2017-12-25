Роскомнадзор обещал вступиться за Кадырова в Facebook и Instagram

Роскомнадзор заявил о намерении направить в администрацию социальных сетей Facebook и Instagram требование разъяснить причины блокировки аккаунтов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. «Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

Между тем сам Кадыров, который среди глав российских регионов является едва ли не самым активным пользователем соцсетей, объявил о нововведении: поскольку сейчас основным его каналом связи с подписчиками остался Telegram, а комментировать там сообщения невозможно, чеченский лидер решил открыть в мессенджере специальный чат для обратной связи.

«Мне неоднократно пересылали сообщения и я сам некоторые читал у вас о том, что в Телеграме есть один недостаток — невозможность обратной связи. Для этого я открываю аккаунт @kadyrovcall , чтобы люди имели возможность написать. Также можно писать и в Директ в соцсети Mylistory, где я создал аккаунт», — говорится в сообщении, которое появилось в телеграме Кадырова.

Mylistory — это новая социальная сеть, которая в настоящее время тестируется в Чечне и, по словам руководителя республики, «ни в чем не уступает заморским». Ее открытие Кадыров анонсировал как раз в минувшую субботу, 23 декабря, — в тот самый день, когда лишился доступа к аккаунтам главы в Instagram и Facebook.