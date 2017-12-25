Акканут Джулиана Ассанжа в Тwitter был удален

На сайте микроблога Twitter больше не отражается аккаунт основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сервис сообщает, что «к сожалению, такой страницы нет!».

Аккаунт был удален между 00:00 и 01:00 по лондонскому времени (между 03:00 и 04:00 мск), пишет International Business Times. Неизвестно, был ли это технический сбой или взлом аккаунта. Представители WikiLeaks пока не комментировали ситуацию.

С тех пор, как в 2012 году Ассанж получил политическое убежище в посольстве Эквадора, Twitter стал одним из немногих доступных ему средств общения с читателями.

На днях стало известно, что из Instagram и Facebook удалены аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова.