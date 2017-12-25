ЦИК утвердил документы Титова и Явлинского

ЦИК России проверил документы на выдвижение в президенты РФ бизнес-омбудсмена Бориса Титова и лидера «Яблока» Григория Явлинского. Об этом пишет РИА Новости.

Оба кандидата получили разрешение на открытие специального избирательного счета, формирование фонда кампании и сбор подписей в свою поддержку.

Борис Титов выдвинут кандидатом в президенты от Партии роста.

25 декабря также стало известно, что телеведущая Ксения Собчак подала документы для выдвижения ее кандидатуры на пост президента России от политической партии «Гражданская инициатива».