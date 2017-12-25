Киев поддержал идею обмена пленными с ДНР

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Ирина Геращенко на своей странице в Facebook подтвердила готовность украинской стороны к обмену пленными с ДНР и ЛНР 27 декабря. Она также пообещала предложить варианты по освобождению остальных удерживаемых лиц.

«Мы готовы передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинцев с оккупированных территорий», — написала она.

Ранее Московский патриарх Кирилл сообщил, что получена договоренность об обмене пленными с лидерами самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республик. Она должна состояться 27 декабря, место и время не разглашается по соображениям безопасности.