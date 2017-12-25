Патриарх Кирилл назвал дату обмена пленными в Донбассе

Патриарх Кирилл после встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республик, а также главой общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком заявил, что передача ополченцев Киеву состоится 27 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

«Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто ещё некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении», — отметил глава Русской православной церкви (РПЦ).

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в Донецк вернутся 306 человек, Украине передадут 74 бойца. Виктор Медведчук отказался назвать время и место обмена пленными из соображений безопасности.

В совете министров ДНР «Интерфаксу» сообщили, что Киев пока никак не отреагировал на назначение даты обмена.

«Назначена дата обмена 27 декабря, однако Киев до сих пор свое участие в этом не подтвердил», — сказал собеседник агентства. По его словам, украинская сторона отказалась вернуть некоторых людей из обменных списков.

«Украинская сторона исключила из обменных списков значительное количество лиц, подлежащих обмену. Мы настаиваем на том, чтобы обмен производился в формате "всех на всех", как предусмотрено минскими соглашениями», — сказал источник агентства.