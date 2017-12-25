Мутко отчитался о завершении года в РФС «с нулем»

Временно оставивший пост главы Российского футбольного союза (РФС) экс-министр спорта РФ и советник президента Виталий Мутко заявил, что по итогам уходящего года организация полностью погасила свою кредиторскую задолженность и «заканчивает с нулем», передает RNS.

«2018 год мы планируем бездефицитным. Доходы на 2017 год составили 3,315 млрд рублей, расходы — 2,9 миллиарда. Остальная часть направлена на погашение задолженностей», — пояснил Мутко, добавив, что на следующий год РФС планирует получить доходы в размере 3,4 млрд рублей.

По словам взявшего полугодовую паузу спортивного чиновника, в настоящее время Российский футбольный союз в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина разрабатывает новую программу развития футбола в стране — на период после окончания чемпионата мира, который пройдет следующим летом.

Эта программа, в частности, предусматривает использование футбольных манежей для проведения матчей премьер-лиги. «Если мы строим манежи, как в Перми или Екатеринбурге, то мы должны их использовать... Мы могли бы пару-тройку туров играть», — пояснил Мутко.

Напомним, на ближайшие полгода, пока советник президента приостановит работу на посту главы РФС, его обязанности будет выполнять Александр Алаев.