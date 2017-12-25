Мутко на полгода прервал работу на посту главы РФС

Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко на полгода приостановил работу в качестве главы Российского футбольного союза (РФС), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Исполняющим обязанности руководителя организации вплоть до принятия новых кадровых решений назначен Александр Алаев.

Ранее о предполагаемой отставке Мутко сообщали СМИ, связавшие давление со стороны Международной федерации футбола (FIFA) из-за допингового кризиса со слухами о его уходе. Ожидалось, что место Мутко займет генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин.

Предполагаемыми кандидатами называли также главу Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергея Прядкина и руководителя Московской федерации футбола Сергея Анохина.