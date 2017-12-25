Католическое Рождество опустило курс доллара ниже 58 рублей

Курс американской валюты на «тонком» рынке впервые со 2 ноября упал ниже 58 рублей. Эксперты связали это с празднованием католического Рождества, передает «Интерфакс». Дело в том, что в этот день торги в странах Западной Европы, ряде азиатских стран, в США и Канаде не ведутся.

Снижение доллара и евро на Московской бирже продолжается в течение сегодняшнего дня. Доллар на 14:00 торговался по 57,99 рубля — на 37,75 копейки дешевле, чем при закрытии предыдущей сессии торгов, а евро подешевел на 41,25 копейки и стал стоить 68,82 рубля.

На укреплении российской валюты сказывается рост цен на нефть (по итогам пятничных торгов баррель Brent оценивается более чем в 65 долларов) и повышение спроса на рублевую ликвидность на фоне предновогодних налоговых выплат.