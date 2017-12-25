Голикову опечалил рост числа финансовых нарушений за год

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что в уходящем году специалисты ведомства выявили 6,5 тысячи различных финансовых нарушений.

«К сожалению, статистика изменилась — и не в лучшую сторону. Сейчас их уже 6,5 тысячи, сумма уже 1,9 трлн рублей», — сообщила чиновница в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, нарушения допускались отечественными корпорациями в сфере закупок и инвестиционной деятельности, а также в ходе неэффективного использования бюджетных ресурсов.

Напомним, в начале декабря Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что по сравнению с 2016 годом количество и объем финансовых нарушений в РФ увеличились почти в полтора раза. Однако из этой статистики глава Счетной палаты две трети ущерба назвала «потенциальными», поскольку его причинение, по ее словам, удалось предотвратить.

Также Голикова сообщила о росте количества административных дел, возбужденных по материалам возглавляемого ею ведомства: в 2017 году он составил 7,5% — это 243 дела, по которым были приняты решения.