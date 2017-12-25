Губернатор Воронежской области отправлен в отставку указом Путина

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, который возглавлял регион с марта 2009 года, отправлен в отставку, а временно исполняющим его обязанности назначен мэр Воронежа Александр Гусев, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля о соответствующем указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этой комбинации сегодня утром сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники в правительстве и президентской администрации. Они говорили, что целью рокировок является перевод в Кремль полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова.

Все указы, в соответствии с которыми теперь уже бывший губернатор Воронежской области становится полпредом президента в ЦФО, полпред уходит на аналогичный пост в СЗФО, а занимавший его Цуканов становится помощником Владимира Путина по вопросам местного самоуправления, уже подписаны.