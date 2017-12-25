Партия Добрых дел выдвинула Гордон кандидатом в президенты

Партия Добрых дел на своем съезде, состоявшемся в минувшую субботу — 23 декабря, выдвинула кандидатом в президенты РФ журналистку Екатерину Гордон. «Была выдвинута. Съезд был 23 декабря в субботу. Единогласно», — цитирует РИА Новости президента партии Андрея Кириллова.

Напомним, что избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, первым в качестве кандидата в ЦИК зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Гордон заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах вскоре после того, как аналогичное объявление сделала телеведущая Ксения Собчак. Предвыборную программу своей предполагаемой конкурентки журналистка назвала «плагиатом».

При этом Гордон изначально дала понять, что готова отказаться от участия в кампании, если ей предложат стать омбудсменом по правам женщин или занять высокий пост в судебной системе РФ.