Эксперт Госдепа рассказал СМИ о списке россиян из «Кремлевского доклада»

Бывший координатор санкционной политики Госдепа США Дэниел Фрид заявил «Коммерсанту», что фигуранты так называемого «Кремлевского доклада» не сразу столкнутся с практическими последствиями включения их имен в этот список.

«Кремлевский доклад», в который вошли имена приближенных к власти российских политиков и бизнесменов, будет представлен Конгрессу США в январе 2018 года.

Дэниэл Фрид утверждает, что включение в «Кремлевский доклад» не означает автоматического введения санкций. Однако это может увеличить риск попадания в последующие санкционные списки. По его сведениям, многие члены Конгресса хотели бы использовать доклад именно таким образом.

Тем не менее Фрид признал, что никого в Вашингтоне не устраивает нынешнее состояние российско-американских отношений.

Дэниэл Фрид указал, что необходимо составить пусть небольшой, но правильный список «плохих парней».

«Поэтому я призвал администрацию, в том числе публично, не гнаться за количеством и не стараться "перевыполнить план", как говорят у вас в России. Это было бы не слишком разумно. Намного правильнее было бы составить более короткий, но сильный список "плохих парней". То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии. Массовость тут не главное», — добавил он.

Экс-чиновник Госдепа не смог точно сказать, какими источниками пользуются составители доклада, но предположил, что они и собирают открытую информацию, и пользуются закрытыми источниками.