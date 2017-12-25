Нетаньяху благословил Гватемалу за перенос посольства в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту Гватемалы Джимми Моралесу, в котором поблагодарил его за перенос дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим.

«Благодарим Джимми Моралеса за его решение переместить посольство Гватемалы в Иерусалим. Это только начало, будут и другие страны, которые сделают такой шаг. Благослови вас господь, мой друг, президент Моралес, благослови господь обе наши страны — Израиль и Гватемалу», — заявил Нетаньяху.

О своем поручении МИД Гватемалы перенести консульство в Иерусалим Моралес сообщил 24 декабря.

Ранее о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе дипмиссии из Тель-Авива заявил президент США Дональд Трамп.

Это событие вызвало волну возмущения в исламских странах Ближнего Востока.