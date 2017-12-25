Совфед попросил Францию разрешить Керимову вернуться в Россию

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что Совет Федерации РФ просит французские власти разрешить Сулейману Керимову вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совфед просит власти Франции разрешить Сулейману Керимову вернуться в нашу страну под гарантии России, что он будет при первой необходимости приезжать во Францию», — сказала Матвиенко.

Она также рассказала, что ранее в Совфед обратился парламент Дагестана с просьбой позволить Керимову исполнять свои сенаторские полномочия и обязанности представителя региона. Матвиенко уточнила, что сейчас по этому вопросу проводятся консультации в Конституционном суде.

Спикер добавила, что Генпрокуратура обратилась в Минюст Франции с просьбой о передаче материалов дела Керимова в Россию, чтобы самостоятельно провести следствие.