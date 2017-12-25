Мединский исключил Кобзона из экспертного совета по культуре
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский подписал приказ об исключении народного артиста России Иосифа Кобзона из экспертного совета ведомства. Об этом со ссылкой на пресс-службу передает РИА Новости.
Ранее Кобзон сообщил Мединскому, что из-за субъективности принятия решений исполнительного совета намерен выйти из состава совета.
На заседании комитета по культуре Госдумы Кобзон заявил, что Минкультуры не прислушивается к его просьбам и замечаниям, касающимся реставрации памятников культуры, поддержки артистов и кино. Он добавил, что ему стыдно перед своими избирателями. Мединский назвал эти упреки несправедливыми и оскорбительными.
В новый состав совета были введены художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, режиссер Владимир Хотиненко и директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.