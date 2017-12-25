Лавров опроверг наличие интереса России к базам за рубежом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил РИА Новости, что у России нет самоцели создавать военный базы за границей.

«В отличие от ряда государств мы — не сторонники военной экспансии. Создание баз за рубежом во имя проецирования силы, в том числе в Латинской Америке, не является для нас самоцелью», — рассказал он агентству.

Однако он назвал «деструктивными шагами» наращивание странами НАТО военной инфраструктуры около российских границ и выразил по этому поводу глубокую озабоченность.

«В этом контексте принимаем разумные дополнительные меры для повышения обороноспособности, защиты национальных интересов», — подчеркнул Лавров.

Российские военные объекты есть в Сирии, Вьетнаме, Армении, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и Приднестровье.

Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не нуждается в «бесконечном числе баз» за рубежом. Российский лидер подчеркнул, что не намерен втягивать страну в гонку вооружений, но выделять средства на оборону необходимо.