Кабмин одобрил закон о пожизненных сроках педофилам

Правительство РФ без замечаний поддержало законопроект, ужесточивший ответственность за сексуальное насилие над детьми. Максимальным сроком наказания в нем прописан пожизненный срок заключения, пишет ТАСС.

Инициатором принятия закона выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Совместно с рабочей группой она провела «глубокий анализ статистики совершения преступлений» и предложила комплексные меры для упреждения и назначения соразмерного наказания.

«Из-за высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении этих преступлений появляется значительно позже», — уточнила Яровая.

На время работы по законопроекту было решено приостановить отсчет сроков давности по преступлениям, совершенным в отношении малолетних. Помимо этого, установлено новое отягчающее вину обстоятельство — совместное проживание преступников с подвергшимися насилию детьми и подростками.

Яровая предложила карать лишением свободы до 15 лет за развратные действия с несовершеннолетними с использованием служебного положения. Кроме того, будет введена ответственность за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей. Раньше такой нормы в УК РФ не было.