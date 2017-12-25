Путин поручил улучшить закон об НКО-иноагентах

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с руководством обеих палат российского парламента, заявил о необходимости усовершенствовать закон, регламентирующий деятельность некоммерческих организаций — иностранных агентов, передает ТАСС.

«Надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно — исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую или через подставных лиц, финансируя их деятельность внутри страны. Вот собственно в этом и весь смысл был», — пояснил глава государства руководителям палат Федерального собрания.

По словам Путина, закон об НКО-иноагентах никоим образом не должен ограничивать свободы граждан, «и если есть там где-то какие-то пока шероховатости, неотрегулированности, на это тоже надо посмотреть внимательно».