Исполком IBSF вновь потребовал отстранения Зубкова и Третьякова

Исполком Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) заявил, что убежден в том, что главу Федерации бобслея России Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова необходимо отстранить от соревнований.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на источник, исполком подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение независимой комиссии IBSF, допустившей спортсменов до состязаний.

«Иск уже отправлен в CAS. Какая-то ясность по срокам его рассмотрения будет в начале следующей недели», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, независимая комиссия IBSF рассмотрела пожизненный запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на выступления Зубкова и Третьякова на Олимпиадах за применение допинга, и приняла решение не накладывать на них санкции.