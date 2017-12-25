Мэрия Москвы опубликовала список жертв и пострадавших в ДТП у «Славянского бульвара»

Список погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии у станции столичного метро «Славянский бульвар» опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Список пострадавших:

— Бабич Людмила Викторовна, 54 года;

— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет;

— Дороган Морин Витальевич, 45 лет;

— Дронова Алена Александровна, 27 лет;

— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год;

— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет;

— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет;

— Титова Наталья Николаевна, 34 года;

— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет;

— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет;

— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет.

В сообщении на сайте московской мэрии указано, в каких именно медицинских учреждениях находятся госпитализированные пострадавшие.

Что касается погибших, то упомянутые четверо (в то время как ранее источники в экстренных службах столицы сообщали о пяти жертвах аварии), причем опознана только 38-летняя Михайлова Елена Геннадьевна. Двое мужчин и одна 45-летняя женщина на момент гибели не имели при себе документов, поэтому их личности будут устанавливаться полицией.

Напомним, водитель рейсового автобуса, который после остановки возле метро «Славянский бульвар» тронулся с места и внезапно свернул вбок на тротуар, а затем съехал вниз по лестнице подземного перехода, назвал причиной ЧП отказ тормозной системы.