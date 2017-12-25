Песков посоветовал Грефу воздержаться от «громких фраз»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы, сделанные главой Сбербанка Германом Грефом в интервью Financial Times насчет возможного введения новых антироссийских санкций в 2018 году. Представитель Кремля призвал банкира не использовать «громкие фразы» в высказываниях на эту тему, пишут «Ведомости».

По словам Пескова, возможное ужесточение санкций США в отношении России способно оказаться «непосильным» риском и опасностью для двусторонних отношений, которые «и без того пребывают в достаточно жалком состоянии».

«Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа "холодной войны" и так далее», — заочно призвал Грефа пресс-секретарь Владимира Путина.

Он также напомнил, что президент РФ всегда подчеркнуто негативно относился к антироссийским санкциям и отмечал незаконность их введения, поэтому Россия в принципе не собирается обсуждать возможность их отмены и не делает этого.

«Россия, прежде всего, руководствуется принципом взаимности в данном вопросе и в случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа», — пояснил Песков, добавив, что решение о характере конкретных мер принимает глава государства.

Напомним, Греф сказал, что в случае введения новых санкций в отношении РФ нынешняя так называемая холодная война покажется «детской забавой». Глава Сбербанка также назвал возможное отключение госбанков России от платежной системы SWIFT «иррациональным».