После рокировки полпредов у Путина появился новый помощник
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в Центральном федеральном округе Александра Беглова. Другим указом глава государства назначил Беглова на аналогичный пост в Северо-Западном федеральном округе, с которого сегодня же третьим указом освобожден Николай Цуканов.
Цуканов в свою очередь назначен помощником президента РФ по вопросам местного самоуправления, передает РБК.
Ранее стало известно, что российский лидер отправил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева в отставку, а временно исполняющим его обязанности назначил мэра Воронежа Александра Гусева.
Об этой схеме, целью которой является перевод полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова в президентскую администрацию, сегодня утром сообщили СМИ со ссылкой на источники в Кремле.