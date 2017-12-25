Собчак подала в Центризбирком кандидатский пакет документов

Телеведущая Ксения Собчак сегодня, 25 декабря, подала в ЦИК РФ документы для выдвижения ее кандидатуры на пост президента России от политической партии «Гражданская инициатива», передает РИА Новости.

Собчак стала третьей женщиной, представившей документы на выдвижение в Центризбирком: перед ней это сделали крановщица металлургического завода «Петросталь» Наталья Лисицына, которую выдвинула партия «Российский объединенный трудовой фронт», и председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

Ранее сегодня стало известно, что «Партия добрых дел» на состоявшемся в минувшую пятницу съезде приняла решение выдвинуть своим кандидатом в президенты журналистку Екатерину Гордон. Что касается Ксении Собчак, с ее выдвижением члены «Гражданской инициативы» определились в субботу, также включив ее в состав руководства партии и федеральный политсовет.