Устроивший ДТП на Славянском бульваре водитель автобуса обвинил во всем тормоза

58-летний Виктор Тихонов, водитель автобуса, совершившего ДТП на Славянском бульваре, заявил, что автобус «поехал сам».

«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — заявили в пресс-службе СУ СКР по Москве.

«Я подъехал на остановку «Славянский бульвар», это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше», - цитирует водителя telegram-канал Mash..

Сам мужчина получил серьезные травмы.

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на месте аварии около станции метро «Славянский бульвар». Об этом сообщает ТАСС.

На запад Москвы он прибыл вместе с заместителем мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Бирюковым, а также заместителем мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

«Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование», — сказал он.

Напомним, 25 декабря у станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск произошло ДТП. Рейсовый автобус въехал в подземный переход, в результате чего погибли пять человек, 15 были травмированы.