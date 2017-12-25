Пранкеры запугали НАТО 25-м кадром

Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) позвонили президенту Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли и обсудили вопрос принятия Украины в НАТО. Запись разговора они выложили на видео-хостинг YouTube.

От имени спикера Верховной рады Андрея Парубия они пожаловались, что опасаются проводить референдум по вопросу вступления в НАТО, так как украинцы могут проголосовать против.

Алли в ответ заявил, что считает плебисцит преждевременным.

«Референдум очень важен, но важно и исполнение Минских соглашений. Поэтому вам следует понять, как вести эти два процесса параллельно, ведь от того, насколько успешным будет выполнение Минских соглашений, зависит настроение стран — членов НАТО», — пояснил он.

По мнению главы ПА НАТО, многое зависит от формулировки вопроса на референдуме. Он предложил спрашивать о гипотетическом согласии на вступление в НАТО, которое не будет выглядеть провокацией в отношении России.

Пранкеры также предупредили Алли о выпущенном Россией новом виде «психологического оружия» — видеоклипе, содержащем 25-й кадр, под названием «Как поднять бабла». Они также предостерегли главу ПА НАТО от чтения опасной книги «Вован и Лексус, или По ком звонит телефон».

Алли поблагодарил за информацию, записал названия по буквам и пообещал поделиться сведениями с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.